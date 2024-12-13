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        Haberler Sağlık Araştırma: Bağırsak kanseri 50 yaş altında artış gösteriyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Bağırsak kanseri 50 yaş altında artış gösteriyor

        Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri vakalarının hızla arttığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:13
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        Kanserin o türü 50 yaş altında artıyor!
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        Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırma, 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri vakaları açısından incelendiğinde İngiltere’nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Araştırma kapsamında 50 farklı ülkenin bağırsak kanseri verileri incelendi.

        27 ülkede hastalık oranlarında yükseliş görüldü. En büyük yıllık artış oranları Yeni Zelanda (yüzde 4), Şili (yüzde 4), Porto Riko (yüzde 3,8) ve İngiltere (yüzde 3,6) olarak sıralandı. Uzmanlar, bu artışın altında abur cubur tüketimi, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin yatabileceğini söyledi.

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        ARTIK TÜM DÜNYADA GÖRÜLÜYOR

        Amerikan Kanser Derneği'nden Hyuna Sung, “Bu küresel bir olgu. Daha önce sadece Batı ülkelerinde artış görülüyordu ancak artık tüm dünyada belgeleniyor” dedi.

        Bağırsak kanseri dünya genelinde en sık teşhis edilen üçüncü kanser türü ve kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, özellikle rektal kanama, karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişim ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlara karşı farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyor.

        Genç nesillerdeki artışın küresel bir tehdit olduğunu vurgulayan araştırmacılar, erken teşhisi kolaylaştıracak farkındalık kampanyalarının ve önleme stratejilerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

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