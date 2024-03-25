Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kolon kanseri riskine karşı günlük '150 kalori' uyarısı!

        Kolon kanseri riskine karşı günlük '150 kalori' uyarısı!

        Kolon kanserinden korunmak için fiziksel aktivitenin önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ozan Akıncı, "Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerde, kalın bağırsak kanseri dahil birçok kanserin gelişme riskinin azaldığını göstermiştir. Haftada 5 gün, 30-60 dakika arasında orta şiddette veya günlük en az 150 kalori harcanarak yapılan egzersizler koruyucudur. Egzersizin yanında fazla kilodan kurtulmak da önem taşımaktadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolon kanserine karşı günlük '150 kalori' uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kolon kanserinin, kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada geldiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Akıncı, obezitenin, düşük fiziksel aktivitenin, işlenmiş kırmızı et ve karbonhidrattan zengin beslenme alışkanlığının, sigara ve alkolün kolon kanserlerini artırdığını ifade ederken, “İleri yaş, ailede kolon kanseri veya kolon polip öyküsü, iltihabi bağırsak hastalığı ve Tip 2 diyabet de kolon kanseri için değiştirilemeyen risk faktörlerindendir. Buna karşın, lifli gıdalarla beslenmek, A, C, D, E vitaminleri ise koruyucu etkileri ile kolon kanseri gelişimini azaltmaktadır” diye konuştu.

        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Haberi Görüntüle

        AİLEDE KOLON KANSERİ OLAN BİREYLERDE TARAMA ZAMANI DAHA ERKEN YAŞLARA ÇEKİLEBİLİR

        “Genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında uzun bir süreç sonucu gelişen kolon kanserlerinin daha erken evrelerde tespit edilmesi hem tedavi hem de hastalığın seyri açısından çok daha olumlu sonuçlara zemin hazırlaması açısından kritiktir” diyen Doç. Dr. Akıncı, “Ülkemizde ortalama riske sahip bireylerde 50 yaşından itibaren 2 yılda bir dışkıda kan testi ve 50 yaşında kolonoskopi yapılmasını gerekmektedir. Ailede kolon kanseri olan veya diğer risk faktörlerini taşıyan bireylerde ise tarama zamanı daha erken yaşlara çekilebilir. Bu ayrıntılı planlamaya tıbbi öyküyü değerlendiren genel cerrahi uzmanı karar verecektir” ifadelerini kullandı.

        ALKOL KOLON KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

        Sigara kullanımının kolon kanseri riskini artırdığına değinen Doç. Dr. Akıncı, “Sigaranın yanı sıra yapılan çalışmalar alkolün kolon kanser riskini artırdığını göstermiştir. Erkeklerin günde iki bardak kadınların ise günde bir bardaktan fazla alkol tüketmemesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca tam olarak kanıtlanmamış olsa da kolorektal kanserden korunmada, diyetin belirgin bir rol oynadığına dair bazı kanıtlar vardır. Bilindiği kadarıyla posadan, liften (fiberden) zengin, yağdan fakir diyet, kolorektal kanserden korunmaya yardımcı tek diyet şeklidir” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Macron: DEAŞ, Fransa'da da saldırı düzenlemeye çalıştı
        Macron: DEAŞ, Fransa'da da saldırı düzenlemeye çalıştı
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa