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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Malmö karşılaşmasını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Malmö karşılaşmasını değerlendirdi

        Spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

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        Giriş: 13.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:06
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        • 1

          "UZATMALAR KABUS GİBİYDİ"

          -Zeki Uzundurukan: "Her şey yolunda giderken son dakikalarda büyük baskı yedik. Uzatmalarda da golü yedik. Çok yazık oldu. 3 puan avucumuzun içindeyken 1 puana razı olduk! 1 puan ilk 8 yolunda kötü değil elbette! Ama 2-1'i bulduktan sonra 3'ü çok rahat bulabilirdik. Olmadı! Uzatma dakikaları tam bir kabus gibiydi. Bunca eksiğe rağmen deplasmanda alınan puan hiç de kötü değil! Dinamo'yu yener, ilk 8'den 16'ya adımızı yazdırırız." [Fotomaç]

        • 2

          "MAKUL SONUÇ"

          Bülent Timurlenk: "İlk yarıda sakatı bol kadronun Malmö'den 10 hücum yemesi elbette düşündürücü ancak Sara, Torreira ve Mertens'in de yoğun fikstürde nefes almadan arka arkaya maçlarla forma giydiklerinin altını çizmek lazım. Son dakikalarda Malmö bir umut yüklendi. Ziyech o topu uzaklaştırmalıydı ve hatta Efe ile birlikte oyuna girmesi gereksizdi. Bütün kadro zafiyeti ve Davinson'un sakatlığı bu beraberliği makul sonuç kılıyor. Galatasaray, Dinamo Kiev'i devirir ancak Batshuayi'nin dün bir kez daha bitik halini gördükten sonra Okan Buruk'un Osimhen'in arkasına ikinci santrfor transferini isteyeceği kesin." [Sabah]

        • 3

          "NELSSON-MERTENS DEĞİŞİKLİĞİ KİMYAYI BOZDU"

          -Uğur Meleke: "73’te ben Nelsson’u kenarda görünce bir stoperle (büyük ihtimalle Berkan’la) yer değiştireceğini düşündüm, ancak tabelada Mertens’in numarası yanıyordu. Galatasaray son 20 dakikada savunmada bir adam artırarak topu ağırlıklı olarak Malmölülere bırakmayı tercih etti. Malmo’lü Taha Ali müsabakaya ağırlığını koydu, peş peşe akınlar yarattı. Ve sonunda da hak ettikleri beraberlik golünü Sergio Pena ile buldular. Dün Okan Buruk’un 30’da Davinson’un sakatlığı sonrası Kerem Demirbay hamlesi ne kadar doğru ise, son bölümde Mertens-Nelsson değişikliğiyle vitesi küçültmesi o kadar yanlıştı bence." [Hürriyet]

        • 4

          "GÖNDERİN, DEVREYİ BEKLEMEYİN"

          Tugay Kerimoğlu: "Vücut dili hoşuma gitmiyor Nelsson'un... Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış hazır şekilde beklemen lazım! Galatasaray tarihine geçmiş adama karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem!" [TRT Spor]

        • 5

          "OSIMHEN OLSA FARK ATARLARDI"

          -Osman Şenher: "Okan hoca gerçekten büyük düşünüyor. Dünyada hangi hoca olursa olsun sakatlanan defans oyuncusu yerine oyuna yine bir stoper alır. Ama Okan hoca Kerem Demirbay’ı oyuna soktu. Bir tek futbolcu oyunun bütün şeklini değiştirir mi? Evet değiştirir. Bu değişiklikle oyunun hakimiyeti Galatasaray’a geçti, pozisyonlara girdi, iki de gol attı. Daha fazlasını da yapma şansı vardı.Fakat bir santrforun ne kadar önemli olduğunu gördük. Batshuayi yerine Osimhen oynasaydı maç en az 3-4 farkla biterdi. Ama Batshuayi ne bir top tutabiliyor, ne rakibini geçebiliyor, ne şut çekebiliyor... Bunları da geçtim yüzde yüz iki tane gollük pas aldı, bunlar da yarım metre ofsayttaydı. Kötü futbolcu demiyorum ama dün gecenin en etkisiz oyuncusuydu." [Milliyet]

        • 6

          "FANTEZİ Mİ AKIL TUTULMASI MI?"

          -Levent Tüzemen: "Maçı mükemmel yöneten Okan Hoca'nın ister fantezisi deyin, ister akıl tutulması olarak kabul edin iyi onayan Jelert ile Sara'yı çıkarıp yerlerine Ziyech ile Efe Akman'ı alması ters tepti. Bu iki değişiklik Galatasaray'ın direncini bozdu, baskı yemesine neden oldu ve bu baskıda müthiş kurtarışlar yapan Muslera maalesef Malmö'nün ikinci golünü önleyemedi. Galatasaray kaybetmedi ve yenilgisizliğini korudu ama avucundaki galibiyeti kaçırmasaydı ilk sekizi garantilerdi." [Sabah]

        • 7
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