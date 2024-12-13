Spor yazarları Galatasaray'ın Malmö karşılaşmasını değerlendirdi

"OSIMHEN OLSA FARK ATARLARDI"

-Osman Şenher: "Okan hoca gerçekten büyük düşünüyor. Dünyada hangi hoca olursa olsun sakatlanan defans oyuncusu yerine oyuna yine bir stoper alır. Ama Okan hoca Kerem Demirbay’ı oyuna soktu. Bir tek futbolcu oyunun bütün şeklini değiştirir mi? Evet değiştirir. Bu değişiklikle oyunun hakimiyeti Galatasaray’a geçti, pozisyonlara girdi, iki de gol attı. Daha fazlasını da yapma şansı vardı.Fakat bir santrforun ne kadar önemli olduğunu gördük. Batshuayi yerine Osimhen oynasaydı maç en az 3-4 farkla biterdi. Ama Batshuayi ne bir top tutabiliyor, ne rakibini geçebiliyor, ne şut çekebiliyor... Bunları da geçtim yüzde yüz iki tane gollük pas aldı, bunlar da yarım metre ofsayttaydı. Kötü futbolcu demiyorum ama dün gecenin en etkisiz oyuncusuydu." [Milliyet]