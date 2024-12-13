Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası! Uykusunda nefessiz kaldı, ailesi hastaneyi suçladı

Kağıthane'de 5 çocuk sahibi Ali ve Kıyafet çiftinin 10 aylık bebeği Poyraz Ali Aksunğur, uykuya daldıktan bir süre sonra annesi tarafından nefes almadığı fark edilince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre bebeğin ölümünden önce rahatsızlanıp özel bir hastaneye kaldırıldığı ve iğne yapılıp taburcu edildiği ortaya çıktı.

Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.

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10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Poyraz Ali bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.