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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de korkunç kaza! Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü! | Son dakika haberleri

        Edirne'de korkunç kaza! Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!

        Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak alev alev yandı. Feci kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen otomobilde yapılan incelemede 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 04:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 06:34
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        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
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        Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarparak alev aldı.

        DHA'nın haberine göre; itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DUVARA ÇARPIP ALEV ALDI

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

        Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #edirne
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