Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.058,63 %0,00
        DOLAR 34,8874 %0,02
        EURO 36,7318 %0,26
        GRAM ALTIN 3.007,11 %-1,28
        FAİZ 43,44 %-0,21
        GÜMÜŞ GRAM 34,83 %-2,56
        BITCOIN 101.534,00 %-0,08
        GBP/TRY 44,3972 %-0,27
        EUR/USD 1,0500 %0,04
        BRENT 72,65 %-1,18
        ÇEYREK ALTIN 4.916,62 %-1,28
        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 2024 genelinde 4 faiz indirim kararına imza atmış oldu. ECB karar metninde "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir" ifadesi yer aldı. ECB Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Dezenflasyon süreci devam ediyor, 2025'te yüzde 2,3 çekirdek TÜFE bekliyoruz. Finansman koşullarında bir gevşeme var, verileri takip edip, toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ECB faiz kararını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB böylece 3 toplantı üst üste faiz indirimine giderken, yılın dördüncü indirim kararına imza attı.

        ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3.25’den yüzde 3’e indirdiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3.15 ve yüzde 3.40’a indirdi.

        ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

        ECB açıklamasında "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir. ECB uzmanları, manşet enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 2.4, 2025'te yüzde 2.1, 2026'da yüzde 1.9 ve genişletilmiş AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin devreye gireceği 2027'de yüzde 2.1 olmasını beklemektedir" denildi.

        Daha önce ECB 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 2.5, yüzde 2.2 ve yüzde 1.9 olarak açıklamıştı.

        REKLAM

        MAAŞLAR GECİKMELİ UYUM SAĞLIYOR

        Temel enflasyona ilişkin çoğu ölçümün, enflasyonun yüzde 2’lik orta vadeli hedefinde istikrarlı bir şekilde yerleşeceğini gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Enflasyon bir miktar düşmüş olsa da hala yüksek seviye. Bunun başlıca nedeni, belirli sektörlerdeki maaşlar ve fiyatların geçmişteki enflasyon artışına gecikmeli bir şekilde uyum sağlıyor olmasıdır.

        Finansman koşulları gevşemekte olup, son faiz indirimleri, firmalar ve hanehalkı için borçlanmayı giderek daha az maliyetli hale getirmektedir. Ancak, para politikası kısıtlayıcı devam ettiği ve geçmiş faiz artışları mevcut kredi stokuna yansıdığı için koşullar sıkı olmaya devam etmektedir."

        BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

        ECB bunun yanında büyüme projeksiyonlarında da değişikliğe gitti. Buna göre 2024 büyüme tahminini yüzde 0.8'den yüzde 0.7'ye, 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1.3'ten yüzde 1.1'e düştü.

        LAGARDE'DAN AÇIKLAMA

        ECB Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Dezenflasyon süreci devam ediyor, 2025'te yüzde 2,3 çekirdek TÜFE bekliyoruz. Finansman koşullarında bir gevşeme var, verileri takip edip, toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız. Ekonomide büyüme çoğunlukla tüketim kaynaklı gerçekleşti. İhracat hala zayıf, bazı sektörler rekabetçi olmakta zorluk çekiyor. Mali politikalar ve yapısal adımlar ekonomiyi daha güçlü bir hale getirecektir" dedi.

        Lagarde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını da ifade ederken henüz enflasyonda zafer olmadığını da sözleirne ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa