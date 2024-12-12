Fenerbahçe gol atmayı unuttu!

Ancak Jose Mourinho’nun öğrencileri, Bilbao karşısında bu alışkanlığını devam ettiremedi. Gol yollarında yaşanan bu tıkanıklık sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı.

Sarı-Lacivertliler, son hafta Süper Lig’de Beşiktaş derbisinde de 1-0 mağlup olmuş ve bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlamıştı.