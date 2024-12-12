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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe gol atmayı unuttu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!

        Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:09
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        • 1

          Fenerbahçe son iki maçta sessiz kaldı. Sarı-Lacivertliler Avrupa arenasında bu sezon ilk kez gol atamadı. UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olan Kanarya, Avrupa’da süregelen gol serisini sonlandırdı.

        • 2

          Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, üst üste ikinci maçını kaybederken, hücumdaki etkisizliği dikkat çekti. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, oynadığı 9 Avrupa karşılaşmasının tamamında rakip fileleri havalandırmayı başarmış ve toplamda 15 gol kaydetmişti.

        • 3

          Ancak Jose Mourinho’nun öğrencileri, Bilbao karşısında bu alışkanlığını devam ettiremedi. Gol yollarında yaşanan bu tıkanıklık sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı.

          Sarı-Lacivertliler, son hafta Süper Lig’de Beşiktaş derbisinde de 1-0 mağlup olmuş ve bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlamıştı.

        • 4

          Teknik Direktör Jose Mourinho’nun takımı, iki kulvarda da yaşadığı bu gol sorunu nedeniyle eleştirilerin hedefi olurken, ofansif oyuncuların performansı sorgulanmaya başlandı.

        • 5

          Özellikle son iki maçta yıldız futbolculardan beklenen katkının gelmemesi, Fenerbahçe’nin hücum hattında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

          Mourinho’nun hücumdaki tıkanıklığı gidermek adına yapacağı hamleler, sezonun kalan kısmı için belirleyici olacak.

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