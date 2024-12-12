Time Dergisi Elton John'u 'Yılın İkonu' seçti
'Sir' ünvanlı İngiliz sanatçı Elton John, Time Dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçildi. John'un müzikteki etkisi vurgulanırken; "Rüzgar ne kadar kuvvetli olursa olsun, Elton John'un mumu söndürülemezdi" ifadesine yer verildi
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Time Dergisi, bugün 'Yılın Kişisi' (Person of the Year) seçimini açıklamadan önce 'Yılın İkonu'nu duyurdu. Time'a göre '2024 Yılının İkonu', müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Elton John.
'Sir' ünvanlı İngiliz sanatçı, Time tarafından yapılan açıklamaya göre, 'müzik, hayırseverlik ve popüler kültür üzerindeki dönüştürücü etkisi' nedeniyle 'Yılın İkonu' seçildi.
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Dergiye kapak pozu veren 77 yaşındaki Elton John, röprortajında, "İnsanlar hatırlarsa dünyayı biraz değiştirmeye çalıştık, naziktik, insanlara yardım etmeye çalıştık... Ve bunun dışında müzik de vardı" sözlerini paylaştı.
Time, John'un ABD'deki en iyi 40 hit listesinde yer alan 57 şarkısına ve gösterişli bir sanatçıdan Broadway bestecisine, Disney söz yazarına ve genç sanatçılarla işbirliği yapan bir müzisyene dönüşmesine değinerek, onlarca yıllık etkisine dikkat çekti.
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Dergi, Elton John'un üretken yaratıcılığını sürdürürken yeni nesillerle bağlantı kurabilmeye geçişini övdü.
“Rüzgar ne kadar kuvvetli olursa olsun Elton John'un mumu söndürülemezdi" ifadesine yer verilirken, John'un iki Oscar'dan ilkini kazandığı animasyonlu Disney filmleri için şarkılar yazarak hayatının ikinci perdesini açtığı, Broadway müzikalleri için şarkılar yazarak üçüncü perdesine ulaştığı, melodilerini ve bazı vokallerini yeni nesil sanatçılara ödünç verirken, dördüncü perdeye geçiş yaptığı ifade edildi.
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Elton John ile ilgili makalede popüler hale gelen 'Cold Heart' şarkısında onunla işbirliği yapan Dua Lipa'nın sözlerine de yer verildi. Lipa, John'un yıldız gücünden dolayı kendisine bir işbirliği için kur yaptığını asla hissetmediğini söylüyor ve "Bunun nedeni dostluğumuzdu" diyordu.
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İngiliz şarkıcı, “Müzik kahramanlarımdan biriyle birlikte şarkı söylemek hiç akıllıca değildi. Onun müziği en başından beri hayatımın müziğiydi” ifadesini kullanıyordu.
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Elton John'un, müzikte her nesli etkileme gücünden bahsedilirken, 52 yıllık şarkısı 'Rocket Man'in bu yıl Spotify'da bir milyar dinlenmeye ulaştığı, Dua Lipa ile 2021'de çıkardıkları 'Cold Heart' şarkısının günde bir milyon dinleyiciye sahip olduğu bilgisine yer verildi.
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Elton John, temmuz ayında Fransa'dayken yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonunun sağ gözünü tamamen kaybetmesine, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olmasına neden olduğunu açıklamıştı.
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Stüdyoya gidip kayıt yapamadığını anlatan John, şarkı sözlerini bile okuyamadığını belirtmişti.
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Elton John, özel bir davetle ekim ayında birkaç saatiliğine İstanbul'a gelerek Telezzüz'de yemek yemişti.
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