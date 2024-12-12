Dergi, Elton John'un üretken yaratıcılığını sürdürürken yeni nesillerle bağlantı kurabilmeye geçişini övdü.

“Rüzgar ne kadar kuvvetli olursa olsun Elton John'un mumu söndürülemezdi" ifadesine yer verilirken, John'un iki Oscar'dan ilkini kazandığı animasyonlu Disney filmleri için şarkılar yazarak hayatının ikinci perdesini açtığı, Broadway müzikalleri için şarkılar yazarak üçüncü perdesine ulaştığı, melodilerini ve bazı vokallerini yeni nesil sanatçılara ödünç verirken, dördüncü perdeye geçiş yaptığı ifade edildi.