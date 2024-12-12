Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun: ABD Dışişleri Bakanı ve AB Komisyon Başkanı geliyor

Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Yapılacak temaslar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın, Salı günü ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye’ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ardından Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri" ele almak için Türkiye'ye gelecek.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Suriye'nin yeni dönemindeki yol haritası ele alınacak. Bir başka başlık da Gazze'de devam eden insani kriz olacak.

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"SURİYE’DE ORTAK YAKLAŞIM" İÇİN TARAFLAR MASADA

Bir başka kritik ziyaret de AB Komisyon Başkanı von der Leyen tarafından gerçekleşecek.

Leyen hafta boyunca Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin sonunda salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmüş, Suriye'nin imar çalışmaları ele alınmıştı. Bir başka önemli başlık da Suriyelilerin ülkelerine güvenli geri dönüş süreci olacak.

"Suriye’de ortak yaklaşım" için taraflar masada olacak. Yeni bir göçmen akınından endişe eden ab ülkeleri sığınma başvurularını askıya aldıklarını açıklamıştı. Leyen'in ziyaretinde AB’nin finanse ettiği proje ve programların nasıl devam edeceği de gündeme gelecek.