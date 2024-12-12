Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!

İstanbul'da, evlilik hazırlığı yapan E.K'nin (35), 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi.

AA'da yer alan habere göre nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından sakladı. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

EŞİNİN HIV POZİTİF OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

K.K. ise evlendikten 1.5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

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EŞİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.