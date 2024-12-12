Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası

Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi olan ABD'li milyarder Rupert Murdoch'un çocuklarıyla olan miras kavgası sürüyor.

Ödüllü dizi 'Succession'a da ilham kaynağı olduğu söylenen Murdoch ailesinin yönetim ve miras kavgası son dönemlerde daha da büyümüştü.

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Son olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık bir servete sahip olan Rupert Murdoch, oğlu Lachlan'ın, kardeşleri Prudence, Elisabeth ve James'in müdahalesi olmadan yönetimi devralmasına olanak sağlamak için 1999'da oluşturulan aile vakfını değiştirmek istedi ve mahkemeye başvurdu.

Murdoch'un üç çocuğu Prudence, Elisabeth ve James ise bu karara karşı çıktı. Milyarderin üç çocuğu da, babalarının 'kendi rızaları olmadan değişikliğe gitmesini' gerekçe göstererek bu konuda karar verilmesi adına da Nevada'da mahkemeye başvurdu. REKLAM The New York Times'a göre, Nevada mahkemesi kararını verdi ve Murdoch ile oğlu Lachlan'ın 'kötü niyetli' davrandıklarına hükmetti. Mahkeme ayrıca girişimi 'dikkatle hazırlanmış bir oyun' olarak da değerlendirdi.

NEDEN DİĞER ÇOCUKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKIYOR? Kaynaklara göre Murdoch'un bu kararı almasının nedenlerinden birisi ünlü milyarderin, diğer çocuklarının kanalı Fox'un 'muhafazakar' çizgisini bozacağını düşünmesi. Financial Times'ın haberine göre Rupert Murdoch, Lachlan'ın medya imparatorluğundaki gücünü sağlamlaştırmak için harekete geçti çünkü diğer çocuklarının şirketi temel muhafazakar imajından uzaklaştıracağından endişe ediyordu. Habere göre özellikle diğer oğlu James, ABD'de Fox News'u eleştirmiş bu da milyarder ismi rahatsız etmişti. Ancak kardeşlere yakın olan ve ismini açıklamayan bir kaynak 'yanlış bir aktarım' olduğunu ve "James Murdoch'un Fox News'e başkanlık eden adam olmak istemediğini çünkü Fox News'in gücünün sahip olduğu ideolojik konumdan geldiğini zaten bildiğini" söyledi.

MİRAS KAVGASI NASIL ÇÖZÜLÜR? Haberturk.com'da yer alan habere göre LightShed analisti Rich Greenfield "Rupert'in hayatını inşa ederek geçirdiği varlıkların geleceği belirsiz bir şekilde dünyadan ayrılmak isteme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu düşünüyoruz" derken durumun iki yoldan biriyle çözüleceğini öngördüğünü ifade etti. Buna göre bu çözümlerden ilki, Lachlan'ın üç kardeşini satın almak için sermaye artırına gitmesi olacak ancak bu da 'kontrol primi' nedeniyle muhtemelen pahalıya mal olacak. Uzmanlara göre Lachlan bir satın alma anlaşması yapamazsa, diğer yol da varlıkları satışa çıkarmak olacak. Greenfield buna ilişkin ise "Elon Musk, Fox News'u 20 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alabilir mi? O kadar da çılgın bir fikir değil" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararına yakın bir kaynak, Rupert ve Lachlan Murdoch'un 'vazgeçmesinin beklenmediğini' söyledi. Rupert Murdoch'un karara itiraz etmesi ve süreci temyize götürmesi bekleniyor. Görsel: Associated Press MURDOCH AİLESİNİN 'İLHAM VERDİĞİ' SUCCESSION DİZİSİ 2018 - 2023 tarihleri arasında yayınlanan ve 19 Emmy dahil olmak üzere yüzlerce ödül kazanan Succession, dünyanın en başarılı medya şirketlerinden biri olan Waystar Royco'nun sahibi olan Logan Roy ve dört çocuğu arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Dizi, Logan Roy ile şirkete sahip olabilmek için birbirleriyle mücadele eden Kendall, Shiv ve Roman Roy kardeşlerin bu imparatorluğunun başına geçmek için güç savaşlarını anlatıyordu.

Dizideki medya imparatoru Logan Roy ve çocuklarının, Rupert Murdoch ile ailesinden ilham alınarak yazıldığı öne sürülmüştü. Murdoch ailesi bu iddiaları reddetse de dizideki birçok kilit hikayenin ailedeki gelişmeler ile benzerlikler taşıdığı belirtiliyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.