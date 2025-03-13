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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!

        Adana'da, tren yolu kenarına bırakılan poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin tutuklu yargılanan annesine "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. H.M., duruşmada, kafa travması raporla tespit edilen bebek için "Bebek doğduğunda banyoda yere düştüğü için vücudunda izler oluşmuş olabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:09
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        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 6 Kasım 2022'de demir yolu kenarındaki poşette cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin tutuklanan annesi H.M. hakkında dava açılmıştı.

        BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ KAFA TRAVMASI

        AA'daki habere göre Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli H.M. (43) ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın kız bebeği ölü doğurduğunu söylemesine rağmen Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin olduğu, kanında uyarıcı madde bulunduğu ve ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiğinin saptandığını belirtti.

        CESEDİ TREN YOLUNA BIRAKTI

        Bebeği öldüren H.M'nin cesedi tren yolu kenarına bıraktığını ifade eden savcı, sanığın "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        "BEBEK DOĞDUĞUNDA BANYODA DÜŞTÜ"

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, karnı ağrıdığı gerekçesiyle bir kadından hap aldığını iddia ederek, şu beyanda bulundu: "İçtiğim hapın niteliği hakkında bilgim yoktu. Uyuşturucu olduğunu da bilmiyordum. Bebek doğduğunda nefes almıyordu. Ona vurmadım, zarar vermedim. Bebek doğduğunda banyoda yere düştüğü için vücudunda izler oluşmuş olabilir."

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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