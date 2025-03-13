Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 6 Kasım 2022'de demir yolu kenarındaki poşette cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin tutuklanan annesi H.M. hakkında dava açılmıştı.

AA'daki habere göre Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli H.M. (43) ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın kız bebeği ölü doğurduğunu söylemesine rağmen Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin olduğu, kanında uyarıcı madde bulunduğu ve ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiğinin saptandığını belirtti.

"BEBEK DOĞDUĞUNDA BANYODA DÜŞTÜ"

Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, karnı ağrıdığı gerekçesiyle bir kadından hap aldığını iddia ederek, şu beyanda bulundu: "İçtiğim hapın niteliği hakkında bilgim yoktu. Uyuşturucu olduğunu da bilmiyordum. Bebek doğduğunda nefes almıyordu. Ona vurmadım, zarar vermedim. Bebek doğduğunda banyoda yere düştüğü için vücudunda izler oluşmuş olabilir."