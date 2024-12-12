Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Tartus limanından çekilecek mi? | Dış Haberler

        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?

        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın Suriye topraklarındaki hava ve deniz üslerindeki varlığını nasıl sürdüreceği belirsizliğini koruyor. ABD'li uydu şirketi Maxar'ın 10 Aralık'ta çektiği görüntülere göre, Rusya için kritik öneme sahip Tartus deniz üssündeki bazı gemilerin Tartus deniz üssünden ayrıldığı ve şu anda Akdeniz açıklarında beklediği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Beşar Esad, ülkesinden kaçarak Moskova'ya sığındı.

        Esad'ın düşmesinin ardından Suriye'nin en büyük müttefiklerinden Rusya'nın Suriye topraklarındaki hava ve deniz üslerinin kaderi belirsizliğini koruyor. Ancak uydu görüntülerinde Rusya'ya ait gemilerin Tartus askeri üssündeki limandan 'geçici' olarak ayrıldığı görüldü.

        ABD'li uydu şirketi Maxar'ın 10 Aralık'ta çektiği görüntülediği, bazı gemilerin Pazar gününden bu yana Tartus deniz üssünden ayrıldığı ve şu anda Akdeniz açıklarında beklediği görüldü.

        Image Title 1 Image Title 2
        Description

        Maxar 5 Aralık'ta Tartus limanında Rus gemilerini görüntüledi. 10 Aralık'ta Rus gemileri uydu görüntülerine yansımadı.

        BBC'nin haberine göre uydu görüntüleri, Moskova'nın gemilerini en azından 'geçici' olarak limandan çıkardığını ve Suriye kıyılarından yaklaşık 13 km açıkta demirlemiş iki güdümlü füze firkateyninin bulunduğunu gösteriyor. Daha önceki görüntülerde görülen filonun geri kalanının şu anda nerede olduğu ise belirsiz.

        RUSYA'NIN SURİYE'DE İKİ ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

        Rusya'nın Akdeniz'e doğrudan erişimini sağlayan, burada deniz tatbikatları yapabileceği, savaş gemilerini konumlandırabileceği Tartus askeri, Rusya için ayrı bir öneme sahip.

        REKLAM

        Rusya'nın Suriye'de iki askeri üssü bulunuyor. Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü. Maxar'ın aynı gün çektiği diğer fotoğraflarda Suriye'deki Rusya'nın ana hava üssü Hmeimim'de faaliyetlerin devam ettiği ve uçakların pistte olduğu görüldü.

        PESKOV: BUNU KONUŞMAK İÇİN ERKEN

        Geçtiğimiz günlerde, Suriye'de Rusya'ya ait Hımeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna değinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye’de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var." şeklinde konuşmuştu.

        Daha önce üslerin geleceği hakkında spekülasyon yapmanın "erken" olduğunu söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Suriye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa