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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü | Son dakika haberleri

        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!

        Adana'da, 18 yaşındaki Mehmet Göküş'ün sokak ortasında tabancayla vurulup öldürülmesi olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, 27 yaşındaki Cansu S.'nin sosyal medyadan ulaşıp, tanışma bahanesiyle Göküş'ü olay yerine çağırdığı, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Musa D. ile amcası Serhat D.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, arkadaşları Bilal T.'nin ise onlara yardım ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:56
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        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
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        Adana'da olay, 7 Aralık saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana geldi.

        Sokak ortasında iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Göküş (18), hayatını kaybetti. Göküş'ün cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

        1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ SAPTANDI

        DHA'daki habere göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya 1'i kadın, 4 kişinin karıştığını belirledi.

        "SOSYAL MEDYADAN İLETİŞİME GEÇİP TANIŞTIM"

        Ekipler, Gökuş'un olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden kente gelerek Cansu S. (27) ile buluştuğunu tespit etti. Cansu S.'yi, aynı ilçedeki evinde gözaltına alan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Cansu S. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Musa D. (31) ile Mehmet Göküş arasında husumet vardı. Erkek arkadaşımın yönlendirmesiyle sosyal medyadan Gökuş ile iletişime geçip tanıştım.

        "ONU ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLMİYORDUM"

        Daha sonra buluşma bahanesiyle onu Adana'ya çağırdım. Göküş ile buluştuktan sonra erkek arkadaşıma cep telefonuyla bilgi verdim. Kısa süre sonra erkek arkadaşım, amcası ve arkadaşıyla olay yerine geldi ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Onu öldüreceklerini bilmiyordum. Sadece konuşmak istediklerini düşünüyordum" dedi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Cansu S.'nin ifadesinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüphelilerin olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

        Şüphelilerin, kaçtıkları aracın 33 olan plaka il kodunu bantla 38 olarak değiştirdiği tespit edildi. Aracın sahibinin Bilal T. (33) olduğunu belirleyen polis, Tarsus'taki evine baskın yaptı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polisleri gören Bilal T. kaçarak yakınlardaki portakal bahçesinde saklandı. Ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracıyla bölgede tarama yaptı. Bahçede saklandığı yer tespit edilen Bilal T. yakalandı.

        ZANLILAR BASKINLA YAKALANDI

        Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Musa D. ve amcası Serhat D.'yi de Tarsus'ta saklandıkları eve yapılan baskınla yakaladı.

        CİNAYETTE İNTİKAM İDDİASI

        Musa D.'nin dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan’ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus’ta çıkan silahlı kavgada öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Mehmet Göküş'e husumet beslediği öne sürüldü.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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