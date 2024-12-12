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        Haberler Dünya TIME dergisi, 2024 yılına damga vuran isim olarak Donald Trump'ı seçti | Dış Haberler

        TIME dergisi, 2024 yılına damga vuran isim olarak Donald Trump'ı seçti

        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump, TIME dergisi tarafından "yılın kişisi" seçildi. Dergi, Trump'ın gücünün zirvesine çıktığını söyleyerek, "Hepimiz Trump çağında yaşıyoruz" yorumunu yaptı. TIME Trump'ı 2016 yılında da yılın kişisi olarak seçmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:30
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        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
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        Her yıl, o yıl içinde en etkili olan kişi veya olayı seçen Time dergisi, 2024 yılı için ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanarak bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı bu yıla damga vuran kişi olarak seçti.

        Başkanlık için yarışmaya başladığı 2015 yılından bu yana, belki de hiçbir kişi siyasetin ve tarihin akışını değiştirmede Trump kadar büyük bir rol oynamadığını belirten TIME, Trump'ın 2016'da Beyaz Saray'ı kazanarak pek çok kişiyi şoke ettiğini ve ardından ABD'yi pandeminin ilk yılında ve ülke çapında bir protesto döneminde; kaotik bir dönem boyunca yönettiğini vurguladı.

        6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yönelik şiddetli saldırı nedeniyle Trump'ın sonuna tanıklık ettiklerini düşünen TIME, "Eğer o an Trump'ın dip noktasını işaret ediyorsa, bugün onun zirveye çıkışına tanıklık ediyoruz. En fanatik destekçilerinden en hararetli eleştirmenlerine kadar hepimiz Trump Çağı'nda yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

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        TIME, Trump'ın Amerikan siyasetini yeniden şekillendirdiğini, tabanını genişleterek, artan fiyatlardan kaynaklanan hayal kırıklığını değerlendirerek ve küresel çapta iktidardakilere karşı bir dönüşten faydalanarak kazandığını belirtiyor.

        Trump son 20 yılda Demokratlardan daha fazla oy alan ilk Cumhuriyetçi oldu ve Amerika'nın 10 bölgesinden 9'u 2020'ye kıyasla Trump'a desteğini artırdı.

        TIME, Trump ile yaptıkları yüz yüze mülakatı şu sözlerle anlattı:

        "Seçimden üç hafta sonra TIME ile bir araya gelen Trump, mart ayında Mar-a-Lago'da kendisini ziyaret ettiğimizden daha durgundu. En çok bir mücadelenin içinde olmaktan mutlu ve şimdi kazandığı için, son kez aday olduğunu kabul ederek neredeyse hüzünlü görünüyordu. 'Bu bir bakıma üzücü. Bir daha asla olmayacak' dedi Trump bize."

        Amerikalılar ve dünya için bu dönemin nasıl sona erdiğini düşünürken, bu aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı. Trump bir kez daha dünyanın merkezinde ve hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda.

        "Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya yol açtığı, Amerikan Başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, TIME'ın 2024 Yılın Kişisi'dir."

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