Hadise; ideal erkeği tarif etti

Başlıca özellikleriyle benzerlik gösterse de her kadın için ideal erkek tanımı farklı.

Hadise, kendisi için ideal erkeğin tanımını yaparken yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulayarak bu konuda şunları söyledi; "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

Hadise'nin; yeni ilişkisinin bir yönetmen olan Şenol Sönmez ile olması; "Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir" cümlesini daha da ön plana çıkardı.

Şenol Sönmez - Hadise

Hadise, ideal erkekte aradığı diğer özellikleri şöyle sıraladı;

• Sadık... "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

• Destekçi... "Çok önemli"

• Sabırlı... "Benimle olmak. Çünkü"

• Komik... "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

• Sorumluluk Sahibi... "Sorumluklarının farkında olmalı"