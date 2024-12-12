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        Haberler Gündem 3. Sayfa Markette omuz atma cinayetinde istenen cezalar açıklandı! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!

        İzmir'de, markette "omuz atma" nedeniyle çıkan ve 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili olarak savcı, sanık üç kardeş ile Köse'nin kız arkadaşına yönelik mütalaasını açıklandı. İşte istenen cezalar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:21
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        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
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        İzmir'de olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te yaşandı. Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

        ÜÇ ZANLIYA AĞIR MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        KIZ ARKADAŞINA YARALAMADAN CEZA İSTENMİŞTİ

        Maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

        ŞÜPHELİLER TAHLİYE EDİLDİ

        Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

        BİR SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sercan B, polis ekiplerince 18 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.

        SAVCI, 3 KARDEŞ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık kardeşlerin "kasten öldürme", "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün kız arkadaşı müşteki sanık S.K'ye de "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza verilmesini talep etti.

        "YARALAMAK BİLE İSTEMEZDİM"

        Söz verilen sanık Sercan B. maktulün ailesine baş sağlığı dileyerek, şöyle savunma yaptı:

        "Kesinlikle kasıtlı öldürmek değil, yaralamak bile istemedim. Bizim onları dövme gibi bir niyetimiz olmadı. Bize şişe attılar, üzerime gelip küfür ettiler. Hanımefendi her defasında bizi tehdit etti. Benim oğlum 3 yaşında. İnsan kendine böyle bir ceza verebilir mi? Adaletli şekilde tahliye edildim. İmza için beni aradılar geldim, 'tutuklayacağız' dediler geldim teslim oldum. Bizi serbest bırakan o heyete karşı da haksızlık edildi, onların da yakınları sevdikleri var. İçeriğini bilmeden televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum."

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Diğer tutuksuz sanıklar mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sercan B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Markette 'omuz atma' cinayeti! O anlar kamerada!
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        #İzmir
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