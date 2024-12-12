Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!

İzmir'de olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te yaşandı. Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

AA'da yer alan habere göre polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

BİR SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sercan B, polis ekiplerince 18 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI, 3 KARDEŞ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık kardeşlerin "kasten öldürme", "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün kız arkadaşı müşteki sanık S.K'ye de "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza verilmesini talep etti.

"YARALAMAK BİLE İSTEMEZDİM"

Söz verilen sanık Sercan B. maktulün ailesine baş sağlığı dileyerek, şöyle savunma yaptı:

"Kesinlikle kasıtlı öldürmek değil, yaralamak bile istemedim. Bizim onları dövme gibi bir niyetimiz olmadı. Bize şişe attılar, üzerime gelip küfür ettiler. Hanımefendi her defasında bizi tehdit etti. Benim oğlum 3 yaşında. İnsan kendine böyle bir ceza verebilir mi? Adaletli şekilde tahliye edildim. İmza için beni aradılar geldim, 'tutuklayacağız' dediler geldim teslim oldum. Bizi serbest bırakan o heyete karşı da haksızlık edildi, onların da yakınları sevdikleri var. İçeriğini bilmeden televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum."

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Diğer tutuksuz sanıklar mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sercan B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.