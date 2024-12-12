Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
Adana'da, 23 yaşındaki Günay Sena S., tartıştığı 21 yaşındaki eşi İbrahim S.'ye ait tabanca ile vuruldu. Eşinin ilk müdahaleyi yaptığı Günay Sena S. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İbrahim S. tutuklanırken, şüpheli ifadesinde; genç kadının intihar ettiğini savundu. Çiftin ellerinden svap örneği alındı incelemeye gönderildi
Adana'da olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena S. (23), 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin (21) cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı.
ŞÜPHELİYE AİT SİLAHLA VURULDU
DHA'daki habere göre tartışma sırasında İbrahim S.'ye ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena S., ağır yaralandı. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi.
OLAY YERİNDE KALBİ DURDU
Bu sırada Günay Sena S. yere düşerken, İbrahim S. eşinin yarasına tampon yaptı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, kalbi duran kadına kalp mesajı yapıp, hastaneye kaldırdı.
"İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM"
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Günay Sena S., aynı gün hayatını kaybetti. Günay Sena S. cansız bedeni toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.
AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Diğer yandan Günay Sena S.'nin ailesi, kızlarını İbrahim S.'nin öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu.
"UZAKLAŞTIRMA" KARARLARI VARMIŞ
Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darp edildiğini, bu nedenle İbrahim S. hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu belirtip, belgeleri savcılığa sundu.
EL SVAPLARI İNCELENECEK
El svapları alınan İbrahim S., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ortaya çıkacak.