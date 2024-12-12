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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Sena intihar mı etti eşi mi vurdu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?

        Adana'da, 23 yaşındaki Günay Sena S., tartıştığı 21 yaşındaki eşi İbrahim S.'ye ait tabanca ile vuruldu. Eşinin ilk müdahaleyi yaptığı Günay Sena S. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İbrahim S. tutuklanırken, şüpheli ifadesinde; genç kadının intihar ettiğini savundu. Çiftin ellerinden svap örneği alındı incelemeye gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:54
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        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
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        Adana'da olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena S. (23), 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin (21) cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı.

        ŞÜPHELİYE AİT SİLAHLA VURULDU

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında İbrahim S.'ye ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena S., ağır yaralandı. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi.

        OLAY YERİNDE KALBİ DURDU

        Bu sırada Günay Sena S. yere düşerken, İbrahim S. eşinin yarasına tampon yaptı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, kalbi duran kadına kalp mesajı yapıp, hastaneye kaldırdı.

        "İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM"

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Günay Sena S., aynı gün hayatını kaybetti. Günay Sena S. cansız bedeni toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.

        AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Diğer yandan Günay Sena S.'nin ailesi, kızlarını İbrahim S.'nin öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu.

        "UZAKLAŞTIRMA" KARARLARI VARMIŞ

        Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darp edildiğini, bu nedenle İbrahim S. hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu belirtip, belgeleri savcılığa sundu.

        EL SVAPLARI İNCELENECEK

        El svapları alınan İbrahim S., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ortaya çıkacak.

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        #Günay Sena Kocabaş
        #adana
        #Son dakika haberler
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