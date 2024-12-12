Dr. Özlem Cankurtaran'a veda
İki gün önce hayatını kaybeden ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı
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ÇABA Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı nedeniyle vefat etti.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dr. Özlem Cankurtaran için Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Ali Sunal, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak'ın yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından da pek çok isim katıldı.
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Dr. Özlem Cankurtaran'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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Hülya Avşar; "Hayat, ne söyleyebiliriz böyle zamanlarda... Birçok dostu var, sevilen biriydi. Mekânı cennet olsun" dedi.
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Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm, en sevdiğim arkadaşlarımdan dostlarımdan biriydi" ifadelerini kullandı.
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Oyuncu İbrahim Büyükak, en son 15 gün önce görüştüğünü söylediği Özlem Cankurtaran ile ilgili, "Melek gibi bir insandı. Sonunda melek de oldu" dedi.
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Keremcem, "Yani duyduğum anda onun güler yüzü, enerjisi geldi aklıma. Koştuk geldik, çok üzücü... Başımız sağ olsun."
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Demet Akbağ
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Ali Sunal
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Orhan Gencebay
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Defne Samyeli
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Oğuzhan Koç
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Ali Ağaoğlu
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Feryal Gülman
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Şebnem Çapa
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Sevil Sabancı
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Aslı Gümüşel - Metin Şen
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Asuman Güreli - Hüsnü Güreli
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Ayşegül Dinçkök
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Begüm Özer - Begüm Karamahmutoğlu
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Aslı Pehlivanlar
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Zeynep Çarmıklı
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Arzu Çebi
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Yasemin Kahmi
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Zeynep Üstünel
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Serra Türker
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Selim Kosif
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Selma Türkeş
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Ruken Mızraklı
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Osman Çarmıklı
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Öznur Yakın
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Dilek İmamoğlu
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Berna Yılmaz
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Beste Yurttaş
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Bilgün Dereli
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Eda Kosif
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Emine Özilhan
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Dilek Türker