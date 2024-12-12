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        Haberler Magazin Dr. Özlem Cankurtaran'a veda: Pek çok ünlü isim cenazeye katıldı - Magazin haberlei

        Dr. Özlem Cankurtaran'a veda

        İki gün önce hayatını kaybeden ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:52
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        • 1

          ÇABA Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı nedeniyle vefat etti.

        • 2

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dr. Özlem Cankurtaran için Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Ali Sunal, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak'ın yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından da pek çok isim katıldı.

        • 3

          Dr. Özlem Cankurtaran'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        • 4

          Hülya Avşar; "Hayat, ne söyleyebiliriz böyle zamanlarda... Birçok dostu var, sevilen biriydi. Mekânı cennet olsun" dedi.

        • 5

          Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm, en sevdiğim arkadaşlarımdan dostlarımdan biriydi" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Oyuncu İbrahim Büyükak, en son 15 gün önce görüştüğünü söylediği Özlem Cankurtaran ile ilgili, "Melek gibi bir insandı. Sonunda melek de oldu" dedi.

        • 7

          Keremcem, "Yani duyduğum anda onun güler yüzü, enerjisi geldi aklıma. Koştuk geldik, çok üzücü... Başımız sağ olsun."

        • 8

          Demet Akbağ

        • 9

          Ali Sunal

        • 10

          Orhan Gencebay

        • 11

          Defne Samyeli

        • 12

          Oğuzhan Koç

        • 13

          Ali Ağaoğlu

        • 14

          Feryal Gülman

        • 15

          Şebnem Çapa

        • 16

          Sevil Sabancı

        • 17

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        • 18

          Asuman Güreli - Hüsnü Güreli

        • 19

          Ayşegül Dinçkök

        • 20

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        • 21

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        • 22

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        • 23

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        • 24

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        • 25

          Zeynep Üstünel

        • 26

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        • 27

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        • 28

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