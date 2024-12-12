İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'da Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini gündeme geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray, yaz aylarında yaptığı temasların ardından, Roma kaptanı Lorenzo Pellegrini’yi yeniden gündemine aldı.
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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Pellegrini için Roma ile temasa geçti.
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İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemeyen Pellegrini'nin yol ayrımına geldiği söylenirken, Galatasaray'ın devre arasında transfer için en yakın takım olduğu belirtildi.
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Haberde sarı kırmızılıların, oyuncunun 6 milyon Euro'luk maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.
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Roma Teknik Direktörü Ranieri, oyuncusunun durumunu değerlendirirken, "Pellegrini daha rahat ve iyi çalışıyor, ancak geleceğini bilmiyorum" dedi.
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Roma altyapısından yetişen 28 yaşındaki on numara, Roma formasıyla çıktığı 297 maçta 53 gol 58 asistlik performans gösterdi.
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Pellegrini, bu sezon kulübüyle çıktığı 15 maçta 2 asist yaptı.
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