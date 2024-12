İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Suriye'de kapsayıcı bir yaklaşımla üniter yapı korunmalı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde aralarında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın da bulunduğu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye konusunun uluslararası gündemin en önemli başlıklarından biri olduğuna işaret eden Altun, Suriye'de 13 sene devam eden krizin Türkiye'nin siyaseti, birliği, beraberliği, bekası açısından çok hayati bir konu olduğunu ifade etti.

REKLAM

“DÜNKÜ MUTABAKAT, TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİNİN ÇOK SOMUT BİR TEZAHÜRÜ”

Altun, dün Türkiye’nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara bildirisine ilişkin soru üzerine de Somali ve Etiyopya arasındaki mutabakatın uzun vadede, Afrika jeopolitiğine, barışına çok büyük bir katkı sunacağını vurguladı.

Dünkü mutabakatın, Türkiye'nin barış diplomasinin çok somut bir tezahürü olduğuna dikkati çeken Altun, “7 saat süren çetin bir müzakere süreci oldu. Cumhurbaşkanımız dışında iki ülkeyi bu masa etrafında buluşturacak ve bu yaşanan ihtilafı çözecek başka bir dünya lideri yok. Bölge jeopolitiğinden doğan, mutlak surette de küresel alana farklı yansımaları olacak bir çatışmaydı. Basın toplantısını izlediniz. Her iki ülke liderinin ifadelerinde çok net bir şekilde bu uzlaşmanın yansımaları vardı. Onlar açısından iç politikada çok ağır maliyet üreten bir meseleydi. Her ikisi de attıkları ve atacakları imza dolayısıyla siyasi maliyet üstlenmek istemiyorlardı. Mesele Etiyopya'nın bir şekilde denize ulaşması, orada ticari faaliyetler yapması ama bununla ilgili de Somali'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir kaygı taşımasıydı. Her ikisinin de kaygılarının giderilerek bir masa etrafında uzlaştırılmasıyla bu süreç ortaya çıktı. Her iki taraf da Cumhurbaşkanımızın kolaylaştırıcılığıyla bunu kabul etti. Tabii, bu sonuç bir günde de ortaya çıkmadı. Dışişleri Bakanlığımızın uzun süren diplomatik çabaları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bağlamda yine etkin bir telefon diplomasisi yürüttü. Ve nihai olarak dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bu tarihi mutabakata imza atıldı. Sürecin devamında teknik çalışmalar yapılacak ve bu süreçte de Türkiye yine diplomatik kolaylaştırıcılık rolünü oynamaya devam edecek. Bütün bunlar, büyük ve güçlü Türkiye’nin dünya siyasetine nasıl etki ettiğinin, sadece Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz jeopolitiğini değil, Afrika jeopolitiğini de etkileyen önemli bir küresel oyuncu olduğunu gözler önüne sermektedir” dedi.