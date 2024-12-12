MİT Başkanı Kalın Şam'da
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a ziyarette bulundu. Suriye Enformasyon Bakanlığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Başbakanı El Beşir ve Heyet Tahrir El Şam lideri Colani ile görüşeceğini duyurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği bildirildi.
İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı aktarıldı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Fidan ve Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında hareket ettiğini söyledi.
Suriye Enformasyon Bakanlığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Başbakanı El Beşir ile görüşeceğini duyurdu.
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