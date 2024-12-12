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        Haberler Dünya Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın | Dış Haberler

        Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle anlaşmaya yakın

        2015'ten beri Beşar Esad Yönetiminin davetiyle Suriye'de bulunan Rusya, Tartus ve Hmeymim'deki üsleri için Suriye'deki yeni yönetimle masaya oturdu. Orta Doğu'daki iki önemli üssünü kaybetmek istemeyen Rusya'nın yeni yönetimle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:56
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        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
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        Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın 2015'ten beri Suriye'nin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslerinin durumunun ne olacağı merak ediliyor. Orta Doğu'daki iki önemli üssünü kaybetmek istemeyen Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle masaya oturdu.

        Bloomberg'in haberine göre Rusya, yeni yönetimle üsler konusunda anlaşmaya vardı. İsmini belirtmek istemeyen yetkililere göre Rusya Hmeymim ve Tartus'ta bulunan üslerini kaybetmeyecek ve Orta Doğu'daki varlığını sürdürecek.

        Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri gayriresmi şekilde HTŞ Liderleriyle görüşüyor. Görüşmeler genel anlam itibarıyla olumlu geçiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Mikhail Bogdanov verdiği demeçte "üsler neredeyseler orada kalmaya devam edecekler, bu konuda atılmış farklı bir adım yok." dedi.

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