Okan Buruk: İlk 8'de çıkmak istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık. Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz. REKLAM

"DAVINSON AĞRI HİSSETTİ" Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor. "SAKATIMIZ ÇOK, ZOR BİR DÖNEMDEYİZ" Bizim için zor bir dönem. Çok sakatımız var. Bugün bunun etkilerini gördük. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı toparlayacağız. Bugünkü beraberlik, son dakika golü bizi üzdü. Burada ilk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Bizim açımızdan olumlu yanı bu. Elimizdeki maçı son dakika golüyle verdik.

"ZIYECH BİZİM OYUNCUMUZ" Hakim Ziyech, bizim oyuncumuz. Bir sonraki maç için herkes gibi onun da oynama potansiyeli var. "ÇOK EKSİKLE GELDİK" Maç bizim için kötü bitti. Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Çok iyi bitmedi ama oyun içerisinde iyi yaptığımız şeyler oldu. Çok eksikle geldik, sakatlıklar da oldu. Maçın sonunda kadro genişliği olmamasını etkisini yaşadık.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR" Çok yoğun maç temposundayız. Bu aylar, daha zor aylar. İklim de değişiyor. Sivas'taydık soğuktu, burası soğuk. İklim değişiklikleri de sakatlıklarda etkili oluyor. Genel olarak yük binen oyuncularımız, rotasyon yapacak durumda da değiliz. Şu anda 7-8 sakatımız var. Bu oluyor futbol içinde. Değişikliklere gelince; Jelert kendi çıkmak istedi. Ayağında ağrı oldu. İlk değiştir dedikten sonra 3-4 dakika bekledik hatta. Sara yorulmuştu, oraya daha diri bir oyuncu katmak istedik. Değişiklikler bundan ibaret. G.Saray sonunu getiremedi! Haberi Görüntüle