Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Aspmyra Stadı

HAKEM: Filip Glova

SAAT: 23.00

YAYIN: TRT 1

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişine son veren siyah-beyazlılar, kadro sıkıntısı yaşıyor. Sezonu kapatan Necip Uysal dışında, sakatlığı devam eden Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, sarı kart cezalısı Masuaku ile birlikte adı Avrupa listesinde yer almayan Chamberlain, Bodo maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca Rashica'nın ailevi sebeplerle özel izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği açıklandı.