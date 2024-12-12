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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te Bodo/Glimt'in konuk oluyor. Fenerbahçe zaferiyle ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran siyah beyazlılar, Bodo'yu da deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde devam etme şansını yükseltmek istiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.12.2024 - 21:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:58
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        STAT: Aspmyra Stadı

        HAKEM: Filip Glova

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih.

        Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

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        Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

        Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişine son veren siyah-beyazlılar, kadro sıkıntısı yaşıyor. Sezonu kapatan Necip Uysal dışında, sakatlığı devam eden Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, sarı kart cezalısı Masuaku ile birlikte adı Avrupa listesinde yer almayan Chamberlain, Bodo maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca Rashica'nın ailevi sebeplerle özel izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

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