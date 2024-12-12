Mert Demir ile Sezer Çakır göz göze

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edildi. Sarıkaya da Demir de ayrılık iddialarını yalanlamadı.

Mert Demir'in sahne aldığı gece kulübünde kendisini dinleyenlerin arasında emekli milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır da vardı.

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Mert Demir'in 'İkimize Birden' adlı şarkısının bir bölümünü Sezer Çakır'ın gözlerinin içine baka baka seslendirmesi dikkat çekti. Sezer Çakır, o anları sosyal medya hesabından yayımlaydı.