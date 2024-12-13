Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
Dünyaca ünlü Stanley'e ait milyonlarca paslanmaz çelik termos, şirketin hatalı kapaklardan kaynaklanan çok sayıda yanıklı yaralanma şikayetleri üzerine geri çağrıldı
Türkiye'de de popüler olan çelik termoslarıyla ünlü firma Stanley, Perşembe günü 2,6 milyon adet Switchback ve Trigger Action seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.
Forbes'un haberine göre şirket, kupaların kapak dişlerinde ısıya maruz kaldığında büzülmeye ve kupadan düşmeye neden olan bir sorun olduğunu ve bu durumun, kupanın içine sıcak içecek koyan kişiler için yanma tehlikesi oluşturduğunu bildirdi.
Stanley, kapakların düşmesiyle ilgili 91 şikayet aldığını ve bunun sonucunda dünya genelinde 38 yanıklı yaralanma olduğunun bildirilmesinin ardından geri çağırma yapıldığını açıkladı. Yaralılardan 11'inin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Forbes'un haberine göre termoslar Amazon, Walmart, Dick's Sporting Goods, Target gibi pek çok satıcıda 8 yıldan uzun süre boyunca her biri 20 ila 50 dolar arasında bir fiyata satıldı.
Geri çağrılan termosların altında "20-01437, 20-01436, 20-02211, 20-02033, 20-02779, 20-02825, 20-02030, 20-02745, 20-02957, 20-02034 veya 20-02746" seri numaraları bulunduğu ve ürüne sahip kişilerin bu numaraları incelemesi gerektiği de ayrıca belirtildi. Bu numaralara sahip müşterilerin yeni ve ücretsiz kapak için Stanley ile iletişime geçebileceği de açıklandı.
Y VE Z KUŞAĞI ARASINDA POPÜLER OLDU, GELİRLERİ TAVAN YAPTI
Çelik ürünleri ile ünlenen Stanley, 111 yıldır var olan köklü bir şirket olsa da ürünleri özellikle birkaç yıl önce TikTok ve Instagram'da Z ve Y Kuşağı arasında viral oldu.
Forbes'un bildirdiğine göre, bu popülerlik Stanley'in gelirinin 2019'da 73 milyon dolardan 2021'de 194 milyon dolara ve 2023'te ise 750 milyon dolara fırlamasına neden oldu.
Firmanın özellikle 'Quencher' modeline olan talep tavan yaptı. Termoslar ortalama 45 ila 55 dolar arasında satılırken, bardağın yeni renkleri hızla tükeniyor.
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