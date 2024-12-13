Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre olayda bir otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi. TELEFONU 112'YE "SOS" ARAMASI YAPMIŞ Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi. Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü! Haberi Görüntüle