Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yakalama kararı çıkarılmıştı! Deniz Akkaya ortada yok paylaşımı çok: Kendi hayatıma dönmek istiyorum - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya ortada yok paylaşımı çok

        Emekli manken Deniz Akkaya hakkında, kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak nerede olduğu bulunamayan Akkaya, bolca paylaşımda bulunmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 08:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisi yok paylaşımı çok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmış ve emekli manken hakkında; önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Tüm bu olaylar yaşanırken nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X'ten bolca paylaşım yapmaya devam ediyor.

        REKLAM

        "KENDİ HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

        Hakkında çıkarılan gözaltı ve yakalama kararını görmezden gelen Deniz Akkaya, yayımladığı yeni mesajında; "Şu leş gibi insanların, leş gibi hayatlarından kurtulup, kendi hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "BİRBİRİMİZİ MOTİVE EDECEĞİZ"

        Sağlıklı beslenmeyi ifade eden bir kareyi yayımlayan Deniz Akkaya, daha sonra sözlerini; "İnsanlara böyle paylaşımlar yaparak çok dua aldım. Sağlıkları için çok motive etmeye çalıştım. Tekrar o güzel günlere döneceğiz, az kaldı. Bu pis negatif enerjilerinden Allah'ın izniyle çıkacağız. Yine spor yaparken yine koşarken yine böyle gerçek gıdaları tüketirken birbirimizi motive edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz akkaya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Göz göze
        Göz göze
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa