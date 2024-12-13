Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş! Cildinizden kalbinize turp tüketmenin birbirinden önemli faydaları!

CİLDİNİZİN GÖRÜNÜMÜNÜ İYİLEŞTİRİR

Turplardaki C vitamini, çinko ve fosfor, cilt kuruluğu, akne ve döküntülerle savaşmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca turpların ve diğer meyve-sebzelerin yüksek su içeriği cildinizi nemlendirir. Yüzünüz için doğal bir temizleyici veya maske yapmak için çiğ turpları ezip kullanabilirsiniz.