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        Elon Musk şehir kuruyor

        Elon Musk, Teksas'ta bulunan Starbase tesisini şehre dönüştürmek için resmen harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:11
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        Elon Musk şehir kuruyor
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        Milyarder Elon Musk'ın şirketi Perşembe günü yetkililere, SpaceX'in devasa Starship roketlerini inşa edip fırlattığı Güney Teksas'taki tesisi Starbase'i bir şehre dönüştürmek için yetkililere resmi talebini açıkladığı bir mektup gönderdi.

        Bölge, Teksas'ın güney ucunda, Meksika sınırına yakın Boca Chica Plajı'nda yer alıyor. Musk, bu yılın başlarında SpaceX ve sosyal medya şirketi X'in genel merkezini California'dan Teksas'a taşıdığını duyurmuştu.

        Starbase genel müdürü Kathryn Lueders ilçeye yazdığı bir mektupta "Starship'i hızla geliştirmek ve üretmek için gereken iş gücünü artırmaya devam edebilmek için, Starbase'i büyütmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle Cameron County'den, Starbase'in Rio Grande Vadisi'ne en yeni şehir olarak dahil edilmesini sağlamak için bir seçim çağrısı yapmasını talep ediyoruz" diye yazdı.

        İlçenin üst düzey yetkilisi olan Cameron İlçe Yargıcı Eddie Trevino Jr., 2021'de görüşmeler olmasına rağmen bunun resmi olarak ilk kez dilekçe olarak sunulduğunu söyledi. Trevino Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hukuk ve seçim idaremiz dilekçeyi inceleyecek, tüm yasal gerekliliklere uyup uymadığına bakacak ve sonra oradan devam edeceğiz" dedi.

        Trevino'nun bu yılın başlarında yayınladığı yerel etki araştırmasına göre, Starbase tesisinde 3 bin 400'den fazla tam zamanlı SpaceX çalışanı görev yapıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #Teksas
        #dünya
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