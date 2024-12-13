Donald Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i çağırdı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve Beyaz Saray'a dört yıl sonra dönmeye hazırlanan Donald Trump, yemin törenine alışılmadık bir ismi davet etti.

Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te gerçekleşecek yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet ettiği ortaya çıktı. Açıklamalarıyla sık sık Çin'i hedef alan, Çin'den gelen ürünlere yüzde 60 gümrük vergisi tarifesi uygulamayı planlayan Trump'ın yemin törenine Jinping'i davet etmesi beklenmedik bir adım.

REKLAM advertisement1

"KÜÇÜK RİSKLER ALMAYI SEVERİZ" Trump, New York Borsası'nda günün açılış zilini çalarken yaptığı konuşmada isim vermeden "belirli kişileri yemin törenine davet etmeyi düşündüğünü" söyledi ve "Bu biraz riskli değil mi? Belki öyledir, göreceğiz. Ama biz küçük riskler almayı severiz." ifadelerini kullandı. REKLAM Trump'ın açıklaması Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü olacak Karoline Leavitt'in perşembe sabahı "Fox & Friends" programında Trump'ın Xi ve diğer dünya liderlerini yemin törenine davet ettiğini doğrulamasından kısa bir süre sonra geldi. Hangi liderleri davet ettiğine ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, daha önce hiçbir devlet başkanı yemin töreni için ABD'ye resmi bir ziyarette bulunmadı. "HER AÇIDAN ÇOK İYİ İŞ ÇIKARACAĞIZ" Trump, "Başkan Xi ile bazı şeyler hakkında konuşuyoruz ve diğer dünya liderleriyle görüşüyoruz ve bence her açıdan çok iyi iş çıkaracağız. Ülke olarak suistimal edildik. Ekonomik açıdan çok kötü suistimal edildik, bence ve hatta askeri açıdan, biliyorsunuz, tüm parayı biz koyduk, onlar hiçbir şey koymadı ve sonra bizi ekonomi konusunda suistimal ettiler. Ve biz buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin başlıca ekonomik rakibi Çin'e ve komşuları Kanada ve Meksika'ya, yasadışı göçü ve yasadışı uyuşturucuların ABD'ye akışını azaltmak için daha fazla şey yapmazlarsa, büyük gümrük vergileri koyma sözü verdi. REKLAM "ÇİN DAVETİ KABUL ETMEDİ" Perşembe günü Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trump'ın daveti hakkındaki soruya, "Şu anda paylaşacak hiçbir şeyim yok." şeklinde yanıt verdi. CNN International'a konuşan kaynaklar ise Xi'nin törene katılmayacağını söyledi.