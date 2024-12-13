Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

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'Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için ise düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak.

Resmi Gazete'ye göre yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren; yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.