Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

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Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı. REKLAM Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı. TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SİLAHI SOKTU ŞÜPHESİ Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BAKAN TUNÇ: 10 GÖZALTI VAR Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma personelimiz yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 2 jandarma personelimizin durumu ağır, tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.