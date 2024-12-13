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        Haberler Gündem Güncel Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar | Son dakika haberleri

        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar

        Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan 11 ilin etkilendiği depremde yaşanan felaketi fırsat bilen dolandırıcılar, hasar gören araçların şasi numarasını çalıp çalıntı araçlarla değiştirdi. Şüphelilerin, bilgilerini değiştirdikleri 35 aracı farklı kişilere sattıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 13.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:04
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        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı ve change araçların ele geçirilmesi ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan çalışmalarda önemli bir çete tespit edildi.

        DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLARIN BİLGİLEİRNİ ALDILAR

        Çalışmalarda çetenin inanılmaz yöntemi de ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre çetenin özellikle 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinde ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelen araçların şasi numaralarını içeren fabrikasyon bilgilerini elde ettiği öğrenildi. Daha sonra bu bilgileri kimi çalıntı araçlara kimisi ise yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak sahte evrak düzenledikleri belirlendi.

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        35 ARACIN BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

        Şüphelilerin bu yöntem ile araçları olaylarla alakası olmayan 3’üncü kişilere sattıkları tespit edildi. Toplamda bilgilerini değiştirdikleri 35 aracın satışının yapıldığı belirlenirken bu araçlardan 19’unun yurt dışından getirildiği, 5’sının çalıntı olduğu 5’inin hacizli araç olduğu 1 aracın ise menşeinin belirlenemediği öğrenildi.

        18 KİŞİ YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekiplerince yapılan çalışmalarda İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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