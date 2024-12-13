UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle, altta isimleri belirtilen takımlar aynı grupta yer alamayacak.

-Cebelitarık / İspanya

-Kosova / Bosna-Hersek

-Kosova / Sırbistan

-Ukrayna / Belarus

İzlanda ve Faroe Adaları ise kış koşulları kaynaklı risklerin en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendiğinden, bu iki takımın aynı grupta olmasına izin verilmeyecek.