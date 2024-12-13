İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı

ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki mukavemetini artırmak amacıyla yeni bir yardım paketi hazırlığında olduğu iddiası CNN tarafından dile getirildi. İddiaya göre Joe Biden, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından önce silah sevkiyatını tamamlamayı planlıyor. Sevkiyat en geç ocak ayının ortasında tamamlanmış olacak.

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Yardım paketi; top, füze ve zırhlı araçlar dâhil olmak üzere birçok farklı silahı içeriyor. CNN'in iddiasına göre bu konuda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görevlendirildi.

Ancak ABD'li uzmanlara göre Ukrayna'nın asıl eksiği silah kapasitesi değil asker. ABD Devlet Yetkilileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e askerlik yaşını 18'e indirmesini teklif etmiş ancak bu teklif Zelenskiy tarafından reddedilmişti. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Amacımız daha fazla can kurtarmak olmalı, silahlar depolarda beklememeli." diyerek ABD'ye karşı tavır almıştı.