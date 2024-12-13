Felipe Melo: Galatasaray makası çok açtı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, HT Spor'a konuk oldu. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızıların mevcut form grafiği, Fatih Terim ve Gabriel Sara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Melo'nun sözleri:

- Galatasaray'ın şu anki kadrosunu ve performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımda bir oyuncuyla oynamak isteseniz kimi seçerdiniz?

Galatasaray şu anda çok iyi işler çıkartıyor. Zaten son 2 yıldır şampiyon oluyor. Öte yandan Avrupa'da da önemli maçlara imza attılar. Belki kaybetmemiz gereken maçları kaybettik. Bunların başında Young Boys'u söyleyebiliriz. Ama mutlaka bu kaliteli kadroyla iyi işler yapacaktır. Türkiye'de zaten makas çok açıldı. Bence bir şampiyonluk daha gelecek. Bir oyuncuyu seçmem gerekirse Muslera'yı söyleyebilirim.

Lucas Torreira ve Sara'ya inanılmaz saygı duyuyorum ve severek takip ediyor. Ama Selçuk ve benimle kıyaslanmaları doğru olmaz. Bence ben ve Selçuk onların idolü gibiyizdir.

Sara, inanılmaz potansiyelli bir oyuncu. Galatasaray, geleceğinde ve tarihinde önemli imzalar atacak bir oyuncu. Türkiye'nin en çok kupa kazanan Brezilyalısı benim. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı ama umarım Sara beni geçer.