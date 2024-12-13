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        Haberler Dünya Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı | Dış Haberler

        Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

        Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere Emevi Camii'nde toplandı. HTŞ Lideri Colani de Suriye halkını bugün meydanlarda Esad'ın devrilişini kutlamaya çağırdı. Colani paylaştığı videoda, "Mübarek devrimin zaferi için Suriyelileri meydanlara davet ediyorum. Onları, kurşun sıkmadan ve insanları korkutmadan mutluluklarını göstermek için meydanlara çıkmaya davet ediyorum." dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:58
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        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
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        Suriye'de Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından halk, Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmak için toplandı.

        Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde 61 yıllık Baas rejimi sonrası ilk Cuma namazını kıldı.

        COLANİ'DEN BARIŞÇIL KUTLAMA ÇAĞRISI

        Esad rejimini deviren ve Şam'ın kontrolünü ele geçiren Suriye muhalif güçleri HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, Suriyelileri barışçıl bir kutlamaya çağırdı.

        "Büyük Suriye halkını mübarek devrimin zaferi için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Colani, "Onları, kurşun sıkmadan ve insanları korkutmadan mutluluklarını göstermek için meydanlara çıkmaya davet ediyorum. Ve sonra bu ülkeyi inşa etmek için çalışacağız." dedi.

        Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen ilk hafta sonunda binlerce kişinin sokaklara çıkması bekleniyor.

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        #Suriye
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