Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Suriye'de Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından halk, Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmak için toplandı.

Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde 61 yıllık Baas rejimi sonrası ilk Cuma namazını kıldı.

Esad rejimini deviren ve Şam'ın kontrolünü ele geçiren Suriye muhalif güçleri HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, Suriyelileri barışçıl bir kutlamaya çağırdı.

"Büyük Suriye halkını mübarek devrimin zaferi için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Colani, "Onları, kurşun sıkmadan ve insanları korkutmadan mutluluklarını göstermek için meydanlara çıkmaya davet ediyorum. Ve sonra bu ülkeyi inşa etmek için çalışacağız." dedi.

Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen ilk hafta sonunda binlerce kişinin sokaklara çıkması bekleniyor.