Moskova City, Sovyet sonrası dönemde Rusya’nın kapitalist yüzünü yansıtan simgesel bir alan olarak öne çıkıyor.

Avrupa’nın en yüksek binalarından biri olan Federasyon Kulesi’ni de içeren bu bölge, modern iş kuleleri, lüks oteller ve pahalı dairelerle donatılmış bir kompleks.

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Federasyon Kulesi, 373 metre yüksekliğiyle 2019’a kadar Avrupa’nın en yüksek binası unvanını taşırken, bu unvan daha sonra St. Petersburg’daki 462 metre yüksekliğindeki Lahta Merkezi’ne geçti.

Lahta Merkezi, aynı zamanda Rus enerji devi Gazprom’un genel merkezine ev sahipliği yapıyor. Moskova City sadece bir iş merkezi değil, aynı zamanda modern mühendislik çözümleriyle donatılmış bir teknoloji harikası. REKLAM Binalar, yıldırım koruma sistemlerinden yüksek hızlı asansörlere, yangın önleme sistemlerinden bağımsız elektrik üretim sistemlerine kadar pek çok ileri teknolojiye sahip.

Buradaki dairelerin fiyatları ise 300 bin dolardan başlayarak milyon dolarlara kadar çıkıyor, buda bölgeyi yalnızca Rusya’nın en zengin kesimlerine ve yabancı yatırımcılara hitap eden bir alan haline getiriyor. Esad ailesinin yatırımları Diplomatik kaynaklar, Esad ailesinin Moskova City’deki yatırımlarının rejimin yıllarca süren yolsuzluklarla elde ettiği mali kaynakların bir parçası olduğunu belirtiyor.

Esad ailesinin yanı sıra Suriye’nin önde gelen ekonomik figürlerinden olan Makhlouf ailesinin de bu lüks dairelerden bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu yatırımlar, yıllardır ekonomik sıkıntılar içinde hayatta kalmaya çalışan Suriye halkının yaşam koşullarıyla büyük bir tezat oluşturuyor. Ukrayna Savaşı ve Moskova City Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından Moskova City, savaşın etkilerini fiziksel olarak da hissetti.

REKLAM Temmuz 2023’te gerçekleşen insansız hava araçları saldırıları, iki binada maddi hasara yol açtı. Bu saldırılar, Moskova City’nin sadece bir finans merkezi değil, aynı zamanda stratejik bir hedef olduğunu da ortaya koydu. Esad ailesinin geleceği ve siyasi belirsizlik Esad rejiminin çökmesinin ardından, Esad ve ailesinin geleceği belirsizliğini koruyor. Rusya’nın Esad ailesine sağladığı koruma, bölgesel ve uluslararası dengeler açısından dikkatle izleniyor.

Moskova City’deki yatırımların, Esad ailesinin uzun vadeli bir sığınak stratejisinin parçası olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak bu yatırımlar, uluslararası toplumun rejimin mali kaynaklarının izini sürmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye girmesi açısından önemli bir soru işareti oluşturuyor. Lüks ve yoksulluk arasındaki çelişki Esad ailesinin Moskova City’deki lüks yatırımları, Suriye’deki ekonomik yıkım ve halkın yaşadığı sefaletle büyük bir çelişki oluşturuyor.

Bu durum, sadece Esad ailesinin değil, aynı zamanda yıllardır savaşla harap olmuş bir ülkeden kaynakların nasıl yurt dışına çıkarıldığının da bir göstergesi. Diplomatik kaynaklar, bu tür yatırımların uluslararası yolsuzluk ve hesap verebilirlik mekanizmaları çerçevesinde daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor. Suriye’nin yeniden inşası ve halkın refaha kavuşması için bu tür kaynakların izlenmesi, uluslararası toplumun sorumluluklarından biri olarak görülüyor.