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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası - Teknoloji Haberleri

        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası

        Rekabet Kurulu Google'a yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle 2 milyar 607 milyon 564 bin TL idari para cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:46
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        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
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        Rekabet Kurulu tarafından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlük (Google) tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak başlattığı soruşturma sonuçlandı.

        Soruşturma kapsamında ilk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu YouTube envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms-DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi. Bu iddia bakımından Google, Kurul'a rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla taahhüt sundu. Sunulan taahhüt, 'Nitelikli YouTube DSP'leri' olarak tanımlanan 3'üncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişimini garanti etti. Bu taahhüt, Kurul'un 3 Mayıs 2024 tarihli kararı ile kabul edilerek anılan iddialar bakımından soruşturma süreci sonlandırıldı.

        Soruşturma sonucunda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğün yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna karar verildi.

        Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğün yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

        Bu nedenle, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğe 2 milyar 607 milyon 564 bin TL idari para cezası verildi.

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