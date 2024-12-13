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        Haberler Gündem Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım! - En Son Haberler

        Uçakta olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan kara listede

        Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının 'business' bölümünde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardı. Uçağı birbirine katarken "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" gibi sözleri de kamerayla kaydedilen Özcan ile ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:41
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        Uçaklardaki 'business' yolcu skandallarına bir yenisi eklendi.

        Olayın kahramanı bu kez Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde THY'nin Dubai-İstanbul seferinde 'business' uçan Özcan, karşısındaki kişiye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan bırak! Gel buraya lan!" diye yüksek sesle bağırdı. Yolcularda tedirginlik yaratan olay, yine başka yolcular tarafından kamerayla kaydedildi.

        Uçakta olay çıkarınca kara listeye alındı
        Uçakta olay çıkarınca kara listeye alındı

        Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay şöyle gelişti: Business Class'ta oturan Abdülkadir Özcan, fazla alkol alarak sarhoş oldu. Özcan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Abdülkadir Özcan, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hakkında şikayetçi olunmadığı için ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        KARA LİSTEDE SON İSİM

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özcan'ın kara listeye alındığını bildirdi.

        'BUSINESS' KARA LİSTE

        Geçtiğimiz aylarda benzer bir 'business' skandalı Türk Hava Yolları’nın bir dış hat uçuşu öncesinde yaşanmıştı. Yeri değiştirildiği bahanesiyle kabin memurlarıyla tartışan ve ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler eden yolcu gözaltına alınmış ve kara listeye alındığı açıklanmıştı.

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        ÇITAK DA AYNI LİSTEDE

        Bir diğer vukuat ise Türk Hava Yolları’nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta Eylül ayında yaşandı. Yine 'business' ve ünlü bir isim... İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk olmuş uçağı birbirine katan Dilan Çıtak daha sonra kara listeye alınmıştı.

        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Abdülkadir Özcan
        Abdülkadir Özcan

        KOMBASSAN’DAN ALDI

        Petlas, 1976 yılında Petrokimya Holding bünyesinde motorlu taşıt lastikleri üretmek üzere kurulmuştu. Faaliyetlerini Kırşehir'de bulunan fabrikasında yürüten Petlas, 1997 yılında özelleştirme idaresi tarafından Kombassan Holding'e satılmıştı. 2005 yılında ise Abdulkadir Özcan AŞ tarafından 70 milyon dolara satın alınmıştı. 2013 yılını 14 milyar TL'lik satış hasılatı ile tamamlayan şirket İSO En Büyük 500 şirket listesinde 68’nci sırada yer alıyor.

        Şirkete 2023’te 143 milyon lira vergi tahakkuk etti.

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        #Abdulkadir Özcan
        #Petlas
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