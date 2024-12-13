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        Haberler Dünya ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor | Dış Haberler

        ABD ile Almanya Savunma sanayii alanında iş birliğine gidiyor

        Almanya ile ABD savunma sanayii alanında iş birliğine gidiyor. Almanya'nın en büyük savunma sanayii şirketi Rheinmetall ile ABD merkezli savunma sanayii şirketi Auterion, insansız hava ve kara araçlarının üretimi konusunda iş birliği yapacak. Bu adımın savaş sahasında büyük değişiklik yaratacağına inanılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:00
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        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
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        Almanya ile ABD özellikle insansız hava ve kara aracı üretimi konusundaki güçlerini birleştirme kararı aldı. Almanya'nın en büyük savunma sanayii şirketi olan Rheinmetall ile ABD merkezli savunma sanayii şirketi Auterion insansız hava ve kara aracı üretimi konusunda iş birliği yapmaya karar verdi.

        Auterion şirketinin CEO'su Lorenz Meier "İnsanlı araçlardan insansız araçlara yönelik genel bir yönelim var. İnsansız araçların birbiri ile iletişim kurabilmesi çok önemli." diyerek gelecekte yapılacak savaşların niteliğinin değişeceğine vurgu yaptı.

        Rheinmetall Dijital Ofisi Başyetkilisi Timo Haas "Ukrayna'da 200 farklı tipte insansız araç kullanılıyor. Bunların kullanımı konusundaki askeri eğitim çok zor ve zaman alıcı. Heterojen tipte ürünler geliştirerek verimliliği artırabiliriz." dedi.

        Lorenz Meier ise insansız araçlar konusunda iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Meier "Eğer her NATO ülkesi kendi standartlarına uygun ürün geliştirirse bunların savaş sahasında koordinasyonu mümkün olmayacaktır." diyerek uyarıda bulundu.

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