Blinken: PKK Türkiye için bir tehdit | Dış Haberler

Blinken: PKK Türkiye için bir tehdit | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunu dile getirirken Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunun önemine vurgu yaptı ve DEAŞ ile mücadelenin süreceğini belirtti.

Suriye'de daha fazla çatışma görmek istemediklerini belirten Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek Suriye'de yaşananları ele alacaklarını ifade etti. Antony Blinken Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini ifade etti.

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