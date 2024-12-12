Blinken: PKK Türkiye için bir tehdit
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken uçağa binmeden önce gazetecilere demeç verdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, "PKK Türkiye için bir tehdit. Başka çatışmaların alevlenmesinden kaçınmak istiyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunu dile getirirken Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunun önemine vurgu yaptı ve DEAŞ ile mücadelenin süreceğini belirtti.
Suriye'de daha fazla çatışma görmek istemediklerini belirten Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek Suriye'de yaşananları ele alacaklarını ifade etti. Antony Blinken Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini ifade etti.