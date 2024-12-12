ABD'den rekor savunma bütçesi

Rusya Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmanırken, ABD Temsilciler Meclisi 2025 savunma bütçesi için rekor bir miktar tahsis etti. 895 milyar dolar olarak açıklanan bütçe, dünyadaki birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından fazla. Örneğin Yunanistan'ın gayrisafi milli hasılası yalnızca 240 milyar dolar.

Savunma bütçesi konusunda ABD'ye en yakın ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Çin'in 2024 yılı için ayırdığı bütçe 250 milyar dolardı ancak yeni dönemde ne kadar bütçe tahsis edildiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

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ABD'nin çatışma potansiyeli yüksek rakiplerinden bir diğeri olan Rusya ise 2025 yılı için 150 milyar dolar civarında bir bütçe açıkladı. Ukrayna ile savaşta olan Rusya geçtiğimiz yıllara göre önemli ölçüde artışa gitti. Ancak yine de ABD savunma bütçesi ile kıyas edilecek durumda değil. 900 milyar dolara yakın savunma bütçesi açıklayan ABD, Avrupa ülkelerini de savunma bütçelerini artırmaları konusunda zorluyor. Donald Trump, daha önceden Avrupa'nın NATO savunma bütçesine yaptığı katkıyı artırmaması durumunda Avrupa'yı korumayacaklarını açıklamış ve uyarıda bulunmuştu.

Türkiye'nin savunma bütçesi ise yıldan yıla kademeli olarak artıyor. 2025 yılı için açıklanan savunma bütçesi yaklaşık 50 milyar dolar civarında. Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanıda yaptığı atılımlarla ön plana çıkıyor. TUSAŞ tesislerini ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Savunma Sanayiine övgülerde bulundu.