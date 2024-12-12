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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Malmö - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Malmö - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Malmö - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşıyor. Kupa 2'de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın 11 puanı bulunuyor. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Malmö - Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:46
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        STAT: Yeni Malmö Stadyumu

        HAKEM: John Brooks

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT 1

        Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

        Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi.

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geliyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

        17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

        İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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        "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

        ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

        Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemiyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamıyor.

        AVRUPA'DA 324. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkıyor.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.

        MALMÖ İLE İLK MAÇ

        Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya geliyor.

        Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi oluyor.

        Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele ediyor.

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