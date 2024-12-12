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        Haberler Yaşam İşte 2024'ün en komik vahşi yaşam fotoğrafları

        İşte 2024'ün en komik vahşi yaşam fotoğrafları

        2024 yılının Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin (Comedy Wildlife Photography Awards) kazananları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada büyük ödül, 'Sıkışıp Kalan Sincap' adlı fotoğrafla Milko Marchetti'ye gitti

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 12.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:35
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        • 1

          Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı açıklandı. Milko Marchetti'nin 'Sıkışıp Kalan Sincap' adlı karesi 9 binden fazla başvuru arasından birinci seçildi. Marchetti açıklamasında, "İtalya'da yıllar boyunca pek çok durumda pek çok sincap fotoğrafı çektim ama bu fotoğraf bana çok komik ve garip bir pozisyon gibi geldi" dedi.

          2024'ün en komik vahşi yaşam fotoğrafları şu şekilde:

        • 2

          Böcekler Ödülü

          Jose Miguel Gallego Molina (İspanya)

        • 3

          Sürüngenler ve Amfibiler Ödülü

          Eberhard Ehmke (Almanya)

        • 4

          Kuşlar Ödülü

          Damyan Petkov (Bulgaristan)

        • 5

          Balık ve Diğer Sucul Türler Ödülü

          Przemyslaw Jakubczyk (Polonya)

        • 6

          16 Yaş Altı Gençler Kategorisi

          Sarthak Ranganadhan (Hindistan)

        • 7

          25 Yaş Altı Genç Fotoğrafçı Kategorisi

          Kingston Tam (Hong Kong)

        • 8

          Halkın Seçimi Ödülü

          Tapani Linnanmäki (Finlandiya)

        • 9

          Portföy Ödülü

          Flynn Thaitanunde-Lobb (İngiltere - 10 yaşında)

          Yüksek derecede övgü alan kazananlar şu şekilde:

        • 10

          Leslie McLeod (Kanada)

        • 11

          Andy Rouse (İngiltere)

        • 12

          Randy Herman (ABD)

        • 13

          Sanjay Patil (Hindistan)

        • 14

          Takashi Kubo (Japonya)

        • 15

          Artur Stankiewicz (Polonya)

        • 16

          Ralph Robinson (İngiltere)

        • 17

          Arvind Mohandas (Almanya)

        • 18

          Marti Phillips (ABD)

        • 19

          Jan Piecha (Almanya)

          *Görseller Comedy Wildlife Photo'nun sitesinden alınmıştır.

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