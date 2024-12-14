TikTok'a göre 2024'ün en popüler viral trendleri

Demure bir yaşayış moda oldu; ölçülü ve mütevazi olmak, çekingen ve mahçup davranmak, sakin ve ihtiyatlı kalmak, karmaşadan gösterişten şatafattan uzak durmak, zarif olmak, düşünceli hareket etmek, farkındalıklı olmak gibi özellikleri karşılıyordu... Özellikle kadınların iş yapma şekillerinden giyim tarzlarına, saç ve makyajlarından günlük aktivitelerine kadar bir çok alanı etkiledi. Jennifer Lopez, Lindsay Lohan ve Khloe Kardashian gibi pek çok ünlü de artık bu kelimeyi sıkça telaffuz ediyor. Demure trendi pek çok şeyi tanımlayan ve kucaklayan yeni bir ifade oluşturmakla kalmadı, hem sade hem de nasıl güçlü kalınır, insanlara bunu göstermek isteyenler tarafından sahiplenildi. Bu trend kelime sadece ağustos ayından itibaren dilden dile dolaşmasına rağmen o kadar bulaşıcı oldu ki Dictionary.com tarafından 2024'ün Yılın Kelimesi seçildi.