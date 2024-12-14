Türk, Arap ve ABD Dışişleri Bakanları Suriye için ortak bildiride anlaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Türk, Arap ve ABD Dışişleri Bakanları zirvesinde Suriye için ortak bildiri kaleme alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Suriyelilerin yanındayız, onlar da bizim gibi yaşamayı hak ediyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak bütün azınlıkları ve etnik grupları kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, önümüzdeki sürecin zor olacağını ancak iş birliği ile rahat geçirilebileceğini belirtti. Fidan Suriye'nin milli bütünlüğüne tekrardan vurgu yaptı.
Bakan Fidan "Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.
Hakan Fidan Suriye Kürtleri ile ilgili de açıklamada bulundu ve "Son 10 yıldır terör örgütü PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyuyoruz ve kendi haklarını Şam'da savunmalarını destekliyoruz. Bizim görüşümüz budur." dedi.
ANTONY BLİNKEN, HTŞ İLE TEMASTA OLDUKLARINI BELİRTTİ
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu. Antony Blinken, "Arap ve Türk diplomatlarla Suriye konusunda ortak bildiride anlaşıldı." diyerek ortak tavra vurgu yaptı. Blinken diğer yandan HTŞ ile temasta olduklarını dile getirerek arada iletişimin bulunduğunu açıkladı.
Blinken ayrıca Suriye'nin milli bütünlüğüne vurgu yaptı. Blinken "Suriye, terör üssüne dönüşmemeli. Suriyeliler mezhepçilik yerine ulusal birliği seçmeli, Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte ayrımcılığa uğramadan temsil edilmesini sağlamalıyız." diyerek Suriye'nin geleceğinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.
Basın toplantısına katılan Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ise İsrail'in silahtan arındırılmış bölgeden bir an evvel çıkması gerektiği konusuna vurgu yaptı.