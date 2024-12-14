Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türk, Arap ve ABD Dışişleri Bakanları'ndan Suriye için ortak bildiri - Son Dakika Haberleri | Dış Haberler

        Türk, Arap ve ABD Dışişleri Bakanları Suriye için ortak bildiride anlaştı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Türk, Arap ve ABD Dışişleri Bakanları zirvesinde Suriye için ortak bildiri kaleme alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Suriyelilerin yanındayız, onlar da bizim gibi yaşamayı hak ediyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak bütün azınlıkları ve etnik grupları kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, önümüzdeki sürecin zor olacağını ancak iş birliği ile rahat geçirilebileceğini belirtti. Fidan Suriye'nin milli bütünlüğüne tekrardan vurgu yaptı.

        Bakan Fidan "Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        REKLAM

        Hakan Fidan Suriye Kürtleri ile ilgili de açıklamada bulundu ve "Son 10 yıldır terör örgütü PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyuyoruz ve kendi haklarını Şam'da savunmalarını destekliyoruz. Bizim görüşümüz budur." dedi.

        ANTONY BLİNKEN, HTŞ İLE TEMASTA OLDUKLARINI BELİRTTİ

        Basın toplantısında açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu. Antony Blinken, "Arap ve Türk diplomatlarla Suriye konusunda ortak bildiride anlaşıldı." diyerek ortak tavra vurgu yaptı. Blinken diğer yandan HTŞ ile temasta olduklarını dile getirerek arada iletişimin bulunduğunu açıkladı.

        Blinken ayrıca Suriye'nin milli bütünlüğüne vurgu yaptı. Blinken "Suriye, terör üssüne dönüşmemeli. Suriyeliler mezhepçilik yerine ulusal birliği seçmeli, Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte ayrımcılığa uğramadan temsil edilmesini sağlamalıyız." diyerek Suriye'nin geleceğinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

        Basın toplantısına katılan Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ise İsrail'in silahtan arındırılmış bölgeden bir an evvel çıkması gerektiği konusuna vurgu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Habertürk Anasayfa