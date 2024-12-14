Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak bütün azınlıkları ve etnik grupları kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, önümüzdeki sürecin zor olacağını ancak iş birliği ile rahat geçirilebileceğini belirtti. Fidan Suriye'nin milli bütünlüğüne tekrardan vurgu yaptı.

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Bakan Fidan "Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

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Hakan Fidan Suriye Kürtleri ile ilgili de açıklamada bulundu ve "Son 10 yıldır terör örgütü PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyuyoruz ve kendi haklarını Şam'da savunmalarını destekliyoruz. Bizim görüşümüz budur." dedi.