'EŞYALARIMIZI ALMAK İÇİN BEKLİYORUZ'

Apartman sakinlerinden Kemal Pehlivan da "Televizyon seyrediyordum. 'Eşim deprem oluyor' diye bağırdı. Ben de televizyon alt yazılarına baktım. Öyle bir şey yok. Dalganın sahile vurma etkisiyle ev sallandı. AFAD ekipleri, 'Evi boşaltın' dediler. Biz de eşyalarımızı almak için bekliyoruz. Sonuç ne olacak, bilmiyoruz" diye konuştu.